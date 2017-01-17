Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görevi devretmeye hazırlanan Obama yönetiminin yaydıkları yalan haberlerle başkan seçilen Trump'ın kuyusunu kazmaya çalıştığını söyledi.

"BALTALAMA ÇABASI"

Basın toplantısında konuşan Putin, Trump ile ilgili istihbarat dosyasının, Obama yönetiminin Trump'ın meşruiyetini baltalama çabası olduğunu söyledi.

2014 yılında Ukrayna'da Rusya yanlısı hükümeti devirmek için başlayan protestoları hatırlatan Putin, Trump'a karşı yürütülen hareketi Ukrayna'dakilere benzetti. Putin, "Bazıları Washington'da yeni bir Maidan sahnelemek istiyor." dedi.



"TRUMP'A KARŞI YALAN İÇERİK SİPARİŞ EDENLER FAHİŞELERDEN DAHA KÖTÜ"

"Fahişelik, çirkin bir sosyal olay. Fakat şu anda Trump'a karşı kullanılan yalan içerikleri sipariş eden kişiler ve bunları siyasal mücadele için kullananlar, fahişelerden daha kötü. Zira onların hiçbir ahlaki kısıtlaması yok" diye ekleyen Putin, bu durumun, ABD dahil olmak üzere Batılı ülkelerdeki siyasal elitlerin yozlaşmasının kanıtı olduğunu belirtti.



"BAZI İNSANLAR GİDERKEN VEDA ETMEZ, BAZILARIYSA VEDA EDİP GİTMEZ"

Putin, Obama yönetimi için de "Bazı insanlar giderken veda etmez, bazılarıysa veda edip gitmez. Mevcut ABD yönetimi, bana göre, ikinci gruba dahil" ifadelerini kullandı.