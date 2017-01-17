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'den çok sert tepki!

Devlet Başkanı , Rusya'nın 'a şantaj yapmak için bilgi topladığı iddiaları için, "yalan içerikleri sipariş eden kişiler ve bunları siyasal mücadele için kullananlar, fahişelerden daha kötü" dedi.

Putinden çok sert tepki!

Devlet Başkanı Vladimir , görevi devretmeye hazırlanan Obama yönetiminin yaydıkları yalan haberlerle başkan seçilen 'ın kuyusunu kazmaya çalıştığını söyledi.

"BALTALAMA ÇABASI"
Basın toplantısında konuşan Putin, Trump ile ilgili istihbarat dosyasının, Obama yönetiminin Trump'ın meşruiyetini baltalama çabası olduğunu söyledi.

2014 yılında Ukrayna'da Rusya yanlısı hükümeti devirmek için başlayan protestoları hatırlatan Putin, Trump'a karşı yürütülen hareketi Ukrayna'dakilere benzetti. Putin, "Bazıları Washington'da yeni bir Maidan sahnelemek istiyor." dedi.

"TRUMP'A KARŞI YALAN İÇERİK SİPARİŞ EDENLER FAHİŞELERDEN DAHA KÖTÜ"
"Fahişelik, çirkin bir sosyal olay. Fakat şu anda Trump'a karşı kullanılan yalan içerikleri sipariş eden kişiler ve bunları siyasal mücadele için kullananlar, fahişelerden daha kötü. Zira onların hiçbir ahlaki kısıtlaması yok" diye ekleyen Putin, bu durumun, dahil olmak üzere Batılı ülkelerdeki siyasal elitlerin yozlaşmasının kanıtı olduğunu belirtti.

"BAZI İNSANLAR GİDERKEN VEDA ETMEZ, BAZILARIYSA VEDA EDİP GİTMEZ"
Putin, Obama yönetimi için de "Bazı insanlar giderken veda etmez, bazılarıysa veda edip gitmez. Mevcut ABD yönetimi, bana göre, ikinci gruba dahil" ifadelerini kullandı.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 18:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sema32 sema32

putin helal olsun sana, en azindan iyiki rusya var

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evet3
hayır1
cevapla 17.01.2017 20:56
ismail ismail

Her zaman derim Katoliğin kapısında öleceğine ortadoksun ayakları altında öl daha iyi. Putin Yüz tane obama yada trump eder.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 17.01.2017 18:44
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