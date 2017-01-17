Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki ofisinde, Ninova Muhafızlarının kurulmasının 2'nci yıl dönümü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Ninova Muhafızlarının Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda arka planda kalmadığını belirten Nuceyfi, "Türk askerleri tarafından eğitilen güçlerimiz, kurtarma operasyonunda önemli bir rol oynuyor. Güçlerimiz, operasyon kapsamında kentin doğu ve kuzey bölgelerinde Iraklı güvenlik güçleriyle ortak hareket ediyor." dedi.

Güçlerini eğitmesi ve askeri kamplarını kurmasından dolayı Türk askerlerine teşekkür eden Nuceyfi, "Yüzlerce askerimize gerekli eğitimleri verip, kamplarımızı kurdular." diye konuştu.

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra kent güvenliğinden Ninova Muhafızlarının sorumlu olacağının altını çizen Nuceyfi, "Şu anda Irak ordusunun 16'ncı Tugayı ile birlikte geri alınan bölgelerin güvenliğini temin ediyoruz. Kentin doğu bölgeleri ile çevresinin kontrolü elimizde." ifadelerini kullandı.

Nuceyfi, Irak merkezi hükümeti başta olmak üzere hiçbir taraf ile ilişkilerinin kötü olmadığını, aksine iyiye doğru gittiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Irak hükümeti ve askeri taraflarla hiçbir sorunumuz yok. Haşdi Şabi'nin Yüksek Heyeti ve Bağdat ile ilişkilerimiz iyi bir seviyede. Irak Kürdistan Bölgesi'yle de oldukça iyi bir koordinasyon içerisindeyiz. Aynı zamdan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile de dayanışmamız söz konusudur. Amacımız kimse ile çatışmaya girmeden Musul'un en kısa zamanda DEAŞ'tan kurtarılmasıdır. Tek derdimiz budur."

Ninova Muhafızlarının Haşdi Şabi çatısı altına girdiğine de değinen Nuceyfi, "Haşdi Şabi yasal bir statü kazandı. Irak meclisi tüm silahlı grupların bu çatı altında girmesine karar verdi. Biz de bu karar kapsamındayız. Şu anda (Ninova Muhafızlarına) maaş ödenmeye başlandı." diye konuştu.