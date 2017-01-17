Köpek dehşeti

Almanya'da yaşayan 27 yaşındaki Pegah Jahanmiri, korkunç bir köpek saldırısına uğradı. İddiaya göre Jahanmiri, 12 Ocak tarihinde Bonn kentindeki Siegburger Caddesi'nde kız arkadaşını bekliyordu. Bu sırada siyah bir çoban köpeği yanına yaklaştı. Genç kadın eğilerek köpeğe, "Ayakkabımı sakın ısırma" dedi. Ancak köpek, Jahanmiri yüzünden ve kolundan ısırdı. Neye uğradığına şaşıran kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Köpeğin sahibi ise kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın 3.5 saatlik bir operasyon geçirdi. Alman polisi, köpeğin sahibinin peşine düştü.