İsrail devlet radyosunda yer alan habere göre, Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyon düzenlendi.
Rivlin, törende yaptığı konuşmada, "Barack Obama, 8 yıl süren başkanlık görevi boyunca askeri alan başta olmak üzere İsrail'e destek vermek için çalıştı." dedi.
ABD Büyükelçisi Shapiro da "İsrail ile ABD arasında görüş ayrılıkları elbette vardı. Bu dostlar arasında tabii bir durum. Tarih sayfaları yazılırken herkes Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini anlayacak." diye konuştu.
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OBAMA ZENCİ gibi değil pis bir beyaz gibi başkanlık yaptı terörü yarattı ortadoğuyu bataklığa çevirtti inşallah belasını bulur
amerikayı biz yönetiyoruz desene, obama gider ayak 38 milyar dolar hibe yaptı. Kim kime yapar bunu
merak etme gelen giden farketmez hep size çalışıyorlar zaten.
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