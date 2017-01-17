Yol Durumu
  1. Gülnara yaşıyor
  2. Nijerya ordusundan büyük skandal! 100'den fazla ölü var!

'den itirafı

Cumhurbaşkanı , 'de 20 Ocak'ta görevini devredecek Başkan Barack 'nın, 8 yıl süren görevi boyunca İsrail'e destek vermek için çalıştığını belirtti.

İsrailden Obama itirafı

devlet radyosunda yer alan habere göre, Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan 'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyon düzenlendi.

Rivlin, törende yaptığı konuşmada, "Barack , 8 yıl süren başkanlık görevi boyunca askeri alan başta olmak üzere İsrail'e destek vermek için çalıştı." dedi.

ABD Büyükelçisi Shapiro da "İsrail ile ABD arasında görüş ayrılıkları elbette vardı. Bu dostlar arasında tabii bir durum. Tarih sayfaları yazılırken herkes Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini anlayacak." diye konuştu.
Etiketler: , , ,
  • 17 Ocak 2017, Salı 21:28
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
DEFOL OBAMA DEFOL OBAMA

OBAMA ZENCİ gibi değil pis bir beyaz gibi başkanlık yaptı terörü yarattı ortadoğuyu bataklığa çevirtti inşallah belasını bulur

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2017 23:42
patriot patriot

amerikayı biz yönetiyoruz desene, obama gider ayak 38 milyar dolar hibe yaptı. Kim kime yapar bunu

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2017 23:21
raptor raptor

merak etme gelen giden farketmez hep size çalışıyorlar zaten.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2017 22:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar