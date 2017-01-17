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’da operasyonu

İspanya’da DEAŞ operasyonu
İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan San Sebastian kentinde terör örgütüne düzenlenen operasyonda Fas vatandaşı bir kişi gözaltına alındı. Teröristin, DEAŞ'a militan toplamaya çalışan çok önemli bir grubun 3 yıldır liderliğini yaptığı belirtildi. Fas vatandaşının, toplumdan dışlanmış gençleri hedef aldığına dikkat çekildi.
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