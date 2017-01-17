Bakan değil sahtekarmış

Pakistan'da büyük skandal... Salamat Ali Chauhan isminde bir adam 6 yıl boyunca Pakistan Mali ve Tüketici İşleri Bakanıymış gibi davrandıktan sonra tutuklandı. İddiaya göre zeki adam Başbakanı dahi kandırrdı. Birçok konuda teşvik de alan sahte bakan ilgili makamlara bir ofis, personel ve güvenlik isteyen birçok mektup yazmıştı ve bakan olduğunu iddia ederek bu ayrıcalıkların hepsine de sahip oldu. Chauhan için "gerçek bakanlardan daha çok iş görür gibi gözüküyor" yorumları da yapıldı.
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