Yol Durumu
  1. Başkanın oğlu öldü

AP'nin yeni başkanı belli oldu

(AP) Başkanlığı için düzenlenen ve 4 tur süren seçimlerde İtalyan üye , yurttaşı Gianni Pittella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy alarak AP'nin yeni başkanı seçildi.

APnin yeni başkanı belli oldu

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda sabahın erken saatlerinde 6 adayla başlayan oylamalarda, 4. tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

Kurallar gereği 4. turda en çok oyu alan iki aday yarıştı. Hristiyan Demokratlar grubu (EPP) adayı Tajani, 351 oy alırken, Sosyal Demokratlar adına seçime katılan Pittella 282 oyda kaldı.

Sonuçların açıklanmasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını belirterek, Avrupa için birlik çağrısı yaptı.
Etiketler: ,
  • 17 Ocak 2017, Salı 23:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Vah det Vah det

Haçlı Orduları Baskanı,Vatikan ın şövalyesi kazanmış oldu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 00:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar