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’ın 'macar'ası

Trump’ın macarası
ABD Başkanı Donald 'ın 2013'te Moskova'da düzenlenen güzellik yarışmasında, Macar güzeli Kata Saka'ya asıldığı iddia edildi. Yarışmada Miss Universe seçilen Saka, yarışmadan sonra Trump'un kendisine kartını verdiğini ve kaldığı otel odasını sorduğunu söyledi. Katıldığı Kasza Taxi programında konuşan Saka, "Yarışmadan sonra düzenlenen partide, elimi tuttu, beni kendine çekti ve 'Kimsin sen?' diye sordu. Hangi otelde ve hangi odada kaldığımı öğrenmek istedi. Kartını ve özel numarasını verdi. Ama teklifini kabul etmedim. Çünkü tipim değildi" dedi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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