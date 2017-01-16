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: eskidi

ABD başkanlığına seçilen , 'nun sorunları olduğunu ve terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidiğini iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya da Trump'ın iddiasına destek verdi.

Trump: NATO eskidi

ABD başkanlığına seçilen Donald , Bild gazetesine verdiği röportajda, Doğu Avrupalıların Putin ve Rusya korkusunu anlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Elbette, biliyorum. Neler yaşandığını anlıyorum. Uzun zamandan beri şunu söylüyorum: 'nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO'nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi" cevabını verdi.

Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD'ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO'yu çok önemli bulduğunu ifade etti.

Trump, ABD'nin yıllar önce Irak'a girmesini de eleştirerek bunu, ABD'nin tarihindeki en kötü kararı olarak nitelendirdi.

"Bu arı kovanına çomak sokmak gibiydi." ifadesini kullanan Trump, şimdi bölgede dünyanın en büyük kargaşasının yaşandığını kaydetti.

Trump, DEAŞ ile nasıl mücadele edeceğini şimdi açıklamayacağını belirterek Obama veya başkaları gibi olmayacağını vurguladı.

İran ile varılan nükleer anlaşma konusunda ne yapacağını da şimdi açıklamayacağını ifade eden Trump, "Ben kartlarımı göstermek istemiyorum. Ben çıkıp da 'Ben şunu yapacağım, bunu böyle yapacağım" diye söylemeyeceğim. Yapmam gerekeni yapacağım." diye konuştu.

Trump, ABD dışında üretilen ancak ABD'ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceğini belirterek "ABD için otomobiller üretebilirler ancak ABD'ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödemeleri gerekiyor" dedi.

RUSYA'DAN TRUMP'IN SÖZLERİNE DESTEK
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldıklarını söyledi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "NATO'nun geçmişin kalıntısı olduğu fikrine katılıyoruz. Bu konuya bakış açımızı uzun zamandır dile getiriyoruz. NATO'yu istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma ideallerine cevap verebilen çağdaş bir yapı olarak tanımlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 16:03
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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komik komik

nato norvec de 130 galiba asker gøndermis ve bazi ulkelere belki net sayiyi tam bilmiyorum da bu devir de o kadar asker ile norvec de geyik yada ayi bile avlanmaz tam komedi russya girecek olsa 4 saat bile kullanmaz nato bitti guclu isen kendini koru ukrani da gørduk nato ne kadar gucluy ve diger yeler de ayni arap birligi gibi birileri yemek yeme yada tatil amacli kullaniyor yada tatil icin yada bizim askerileri tuzaga dusurup hainlik yapmak haric natonun su an hic gucu yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 02:11
muro muro

yaramaz mi terøre kim destek verecek nato usa olmaz ise

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 16.01.2017 19:22
halk halk

nato avrupa mi kaldi bitti adam akilli onlarin bekcisi mi olacak ømur boyu ne halleri var ise gør diyor bu sefer avrupa nato ne olacak panik korku ne olur bizi koru diye usa yalvaracak o zaman usa diyecek bu sey icin su kadar para gerek bende para yok sonuc bu avrupa natoya uyeler usa dan silah alacak para verecek ne olur bizi koru diye yeni nr degil

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 16.01.2017 18:27
hercai hercai

Pu adam lazdur daaa!

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 16.01.2017 17:26
ONUR ONUR

DOĞRU SÖYLEMİŞ

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 16.01.2017 16:35
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