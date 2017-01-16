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yeni uçağını hacı yapacak

İran yeni uçağını hacı yapacak
İran, ambargonun kalkmasıyla 38 yıl aradan sonra ilk kez yeni aldı. Mihrabad Havalimanı'na iniş yapan Airbus A321 için görkemli bir tören düzenlendi. Ancak ülkedeki muhafazakar kesim, uçak için yapılan törenleri abartılı buldu. Bu arada Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kasımi'den ilginç bir açıklama geldi. Kasımi, uçağın Meşhed'e götürüleceğini belirterek, İmam Rıza Türbesi'ni havadan tavaf ettireceklerini açıkladı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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