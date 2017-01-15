Trump’ın canavarı

ABD Başkanı Obama'nın, makam aracı Cadillac One emekliye ayrılmak üzere. 20 Ocak'tan itibaren Başkan Trump'ın Cadillac One'ı (Canavar) tamamlandı. Aracın camları 12 santim kalınlığında. Kapısı ise 20 santim kadar kalın ve kapının ağırlığı Boeing 757'nin kabin kapısının ağırlığına eşit. Aracın lastikleri ise 19.5 inçlik lastikleri ise bir kamyon lastiğini andırıyor. Canavar Cadillac araç en fazla 135 kilometre hıza ulaşabiliyor. Trump'ın şoförü de 1 yıl boyuncaCIA'de eğitim aldı. Koltukta Trump'ın kullanımı için uydu telefonu, Başkan Yardımcısı ve Pentagon'a uzanan direkt hat da var. Aracın bu bölümünde gece görüşü kameraları ve pompalı tüfekler bulunuyor. Farların altındaikişer adet füze de dikkatçekiyor. Dünyanın en güvenli makam aracı olarak gösterilen Cadillac One'ın ağırlığı ise 8 ton. Değerinin 2 milyon dolar civarında olduğunu belirten yetkililer, Trump'ın aracı birkaç hafta önce yakından gördüğüne dikkat çekti.
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