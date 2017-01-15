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Trump’ın canavarı

‘Canavar’ lakabıyla tanınan ABD Başkanı’nın makam aracı, tamamlandı. 20 Ocak’ta Başkanlık görevini devralacak , dünyanın en güvenli aracıyla geçen hafta tanıştı.

Trump’ın canavarı
ABD Başkanı Obama'nın, makam aracı Cadillac One emekliye ayrılmak üzere. 20 Ocak'tan itibaren Başkan Trump'ın (Canavar) tamamlandı. Aracın camları 12 santim kalınlığında. Kapısı ise 20 santim kadar kalın ve kapının ağırlığı Boeing 757'nin kabin kapısının ağırlığına eşit. Aracın lastikleri ise 19.5 inçlik lastikleri ise bir kamyon lastiğini andırıyor. Canavar Cadillac araç en fazla 135 kilometre hıza ulaşabiliyor. Trump'ın şoförü de 1 yıl boyunca CIA'de eğitim aldı. Koltukta Trump'ın kullanımı için uydu telefonu, Başkan Yardımcısı ve Pentagon'a uzanan direkt hat da var. Aracın bu bölümünde gece görüşü kameraları ve pompalı tüfekler bulunuyor. Farların altında ikişer adet füze de dikkat çekiyor. Dünyanın en güvenli makam aracı olarak gösterilen Cadillac One'ın ağırlığı ise 8 ton. Değerinin 2 milyon dolar civarında olduğunu belirten yetkililer, Trump'ın aracı birkaç hafta önce yakından gördüğüne dikkat çekti.
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