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Kendi işine bak Mario

Kendi işine bak Mario
İtalya'da koalisyon hükümetlerin ülkeye verdiği zarar nedeniyle, "Yüzde 40 alan iktidar olacak" kanunu çıktı. Bunu görmezden gelen İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı , halihazırda Meclis'te anayasa değişikliği teklifi olarak görüşülen 'partili cumhurbaşkanlığı' sisteminin Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden uzaklaştıracağını söyledi. Türkiye'nin olası koalisyonlarla yönetilmesine sıcak bakan İtalya'dan bu çıkış tepkilere neden oldu. Dağılma sürecine giren ve birkaç yıllık ömrü kalan Avrupa Birliği'nden kaçmak için fırsat kollayan İtalya'nın dışişleri bakanının bu açıklamaları, "Saçmalık" olarak değerlendirildi.
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