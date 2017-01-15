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’ten skandal anlaşma

Bill Gates’ten skandal anlaşma
Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft, CIA ile skandal bir anlaşmaya imza attı. Bilgisayarlarınızı, cep telefonlarınızı kullanırken 'kolaylık' olarak sunulan bazı programlarda, 'parmak izi' istenir. İşte CIA, Microsoft'la yaptığı anlaşmada, bu parmak izlerinin kendilerine verilmesini sağladı. ABD'de de büyük tepkiler alan bu anlaşmanın mahkemeye taşınacağı iddia edildi. Şirket yetkilileri ise sessiz kalmayı tercih etti.
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