Bill Gates’ten skandal anlaşma

Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft, CIA ile skandal bir anlaşmaya imza attı. Bilgisayarlarınızı, cep telefonlarınızı kullanırken 'kolaylık' olarak sunulan bazı programlarda, 'parmak izi' istenir. İşte CIA,Microsoft'la yaptığı anlaşmada, bu parmak izlerinin kendilerine verilmesini sağladı. ABD'dede büyük tepkiler alan buanlaşmanın mahkemeyetaşınacağı iddia edildi. Şirketyetkilileri ise sessiz kalmayıtercih etti.
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