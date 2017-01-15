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askerleri ilk kez 'te konuşlanacak

, deniz piyadelerini orduyu eğitmek ve ortak askeri tatbikatlar yapmak gerekçesiyle en az bir yıllığına 'te konuşlandıracak. Duruma tepki gösteren ise bu duruma anlam veremediklerini bildirdi.

ABD askerleri ilk kez Norveçte konuşlanacak

'te deniz piyadeleri, orduyu eğitmek ve ortak askeri tatbikatlar yapmak üzere en az bir yıllığına ülkede konuşlanacak.

Devlet televizyonu NRK'nın bildirdiğine göre, ülke silahlı kuvvetlerini eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere 330 ABD deniz piyadesi pazartesi gününden itibaren Norveç'e gelecek.

Bu arada askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuşlanacağı ifade edildi.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.

RUSYA TEPKİLİ
Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 16:30
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Tolga Tolga

Obama hala ISRAIL lobisinin usagi, hala onlarin dedigini yapiyor...Bu ZIONIST ISRAIL and ISRAIL LOBISI abd dahil butun dunyanin bas BELASIDIR>>>>

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.01.2017 22:06
Tayfun Tayfun

Obama Vatan hainidir ABD ri icin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.01.2017 18:17
GONCA GONCA

ABD BÜTÜN DÜNYAYA SALDIRMAK ICIN HAZIRLIK YAPIYOR BAZI ÜLKELERE SALDIRISI BASLADI BILE

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.01.2017 17:48
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