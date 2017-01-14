Soros’a 2 darbe

Türkiye'deki Gezi eylemleri başta olmak üzere 40'a yakın ülkede, beyinlerini kiraladığı gençleri sokağa döken Yahudi spekülatörGeorge Soros'un modası geçmek üzere. "ParaSihirbazı" olarak tanınan Soros, ilk olarak ABDBaşkanı Trump'a yenik düştü. Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1.4 milyar dolar kaybetti. Wall Street Journal'a konuşan uzmanlar, "Trump'ın zaferinin ardından Soros'un pozisyonları kendisine zarar vermeye başladı. DowJones Sanayi endeksi, seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı. Ünlü milyarder, Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerindendi. Soros 2013 yılı seçimlerinde Obama'yı desteklerken, 2004'teki seçimlerde Bush'a karşı demokratlara 20 milyon dolar bağışlamıştı. Soros geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi aday Trump'u ağır sözlerle eleştirmişti. Trump'ın kazanması, Trump'ın 1.5 milyar dolarayakın kaybetmesine neden oldu" dedi. Soros'a ikincidarbe, memleketi Macaristan'dan geldi. Merkez sağ hükümet, çok sayıda sivil toplum kuruluşun kapattı. Tartışmaların odağında Macaristan doğumlu işadamı George Soros'un kurduğu Açık ToplumVakıfları da var. Başbakan Orban, "Hangi gizliörgütlerle ilişkili oldukları ortaya çıkarılacak.Soros sadece Macaristan'da değil, birçok ülkedeeylemleri organize etti" dedi.
Hillary Clinton başkan olsaydı Soros, servetine 25 milyar dolar daha ekleyecekti
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