Yol Durumu
  1. Şam’da ölmüş
  2. Çin ve Rusya'dan ABD'ye sert tepki

’a 2 darbe

Birçok ülkede ayaklanmaları organize eden George , başkan seçilince 1.4 milyar dolar kaybetti. Macaristan da, Soros’un Açık Toplum Vakıfları’nı kapatma kararı aldı

Soros’a 2 darbe
Türkiye'deki Gezi eylemleri başta olmak üzere 40'a yakın ülkede, beyinlerini kiraladığı gençleri sokağa döken Yahudi spekülatör George Soros'un modası geçmek üzere. "Para Sihirbazı" olarak tanınan Soros, ilk olarak ABD Başkanı Trump'a yenik düştü. Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1.4 milyar dolar kaybetti. Wall Street Journal'a konuşan uzmanlar, "Trump'ın zaferinin ardından 'un pozisyonları kendisine zarar vermeye başladı. Dow Jones Sanayi endeksi, seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı. Ünlü milyarder, Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerindendi. Soros 2013 yılı seçimlerinde Obama'yı desteklerken, 2004'teki seçimlerde Bush'a karşı demokratlara 20 milyon dolar bağışlamıştı. Soros geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi aday Trump'u ağır sözlerle eleştirmişti. Trump'ın kazanması, Trump'ın 1.5 milyar dolara yakın kaybetmesine neden oldu" dedi. Soros'a ikinci darbe, memleketi Macaristan'dan geldi. Merkez sağ hükümet, çok sayıda sivil toplum kuruluşun kapattı. Tartışmaların odağında Macaristan doğumlu işadamı George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakıfları da var. Başbakan Orban, "Hangi gizli örgütlerle ilişkili oldukları ortaya çıkarılacak. Soros sadece Macaristan'da değil, birçok ülkede eylemleri organize etti" dedi.

Hillary Clinton başkan olsaydı Soros, servetine 25 milyar dolar daha ekleyecekti
Etiketler: ,
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar