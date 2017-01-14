Şam’da ölmüş

II. Dünya Savaşı'nda 130 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu tahmin edilen Nazi kumandanıAlois Brunner'ın ömrünün son günlerini Şam'daki bir bodrum katında yer alan hücrede kilit altında geçirdiği iddia edildi. Bu iddia, FransızRevue XXI dergisinde yer aldı. Brunner ile ilgili daha önce 2010 yılında 89 yaşındaöldüğüne dair haberlerçıkmıştı. Brunner'ın daha önce birkaç parmağını ve bir gözünü İsrailli ajanlar tarafından mektupla düzenlenen bir bombalı saldırıda kaybettiği açıklanmıştı.
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