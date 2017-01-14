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Şam’da ölmüş

Şam’da ölmüş
II. Dünya Savaşı'nda 130 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu tahmin edilen Nazi kumandanı Alois Brunner'ın ömrünün son günlerini Şam'daki bir bodrum katında yer alan hücrede kilit altında geçirdiği iddia edildi. Bu iddia, Fransız Revue XXI dergisinde yer aldı. Brunner ile ilgili daha önce 2010 yılında 89 yaşında öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Brunner'ın daha önce birkaç parmağını ve bir gözünü İsrailli ajanlar tarafından mektupla düzenlenen bir bombalı saldırıda kaybettiği açıklanmıştı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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