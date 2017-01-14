5 yılda eridi

Dünyaca ünlü şef Michael White'ın başı kilolarıyla derde girdi. 40 yaşındaki 'Makarna Kralı' 2010 yılında bacaklarında ağrı ve enerjisinde azalma hissetti. 169 kilo olan White, bu şikayetlerin üzerine zayıflamaya karar verdi. Yaptığı diyetle 5 yılda 62 kilo verip 107 kiloya indi. 127 santimlik belinin 35 santim kadar incelten White, bunun için hiçbir profesyonel yardım almadığını söyledi. Kilovermesinde en büyük yardımcısının isegünde 6 ila 8 kilometre yürümek olduğunubelirtti. İşin yemek kısmına gelince, White, kilo vermesinde en büyük etkenin ölçülü beslenmekle alakalı olduğundan söz etti.
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