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O tekmeciye 3 yıl hapis

O tekmeciye 3 yıl hapis
Macaristan'da polisten kaçmaya çalışan Suriyeli mültecilere tekme atıp, çelme takan kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Irkçı kadına 'hırpalamak, yaralamak' suçundan verilen ceza ertelendi.
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