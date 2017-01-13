Kod adı: Canım

Filistinli Hamas, İsrailli askerlere çok özel bir oyun oynadı. Sosyal medyadaki sahte hesaplarla askerlere arkadaşlık isteği gönderen Hamas üyeleri, çok sayıda asker tarafından eklendi. İsrail ordusu, birçok askerin indirdiği uygulama sonucu telefonların kontrolünün karşı tarafa geçtiğini anladığı anda oynanan oyunu fark etti. Siber saldırıdaki amaç, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki manevra, güç ve silahlarının yerini belirlemekti. İsrail ordusu, Hamas'ın hedeflediği bilgilere ulaşamadığını savundu.
'BU ÇOK ÖZEL BİR OPERASYON'
Ancak bazı İsrail haber siteleri, çok özel bilgilerin Hamas'ın eline geçtiğini yazdı. İsrail ordusunda büyük bir panik yaşandığı belirten uzmanlar, tuzağa düşen İsrailli askerlere ceza verileceğini iddia etti. İsrail medyasına yansıyan görüntülerde söz konusu mesajlarda sahte hesapların 'Bir saniye, sana fotoğrafgönderiyorum canım' cümlesini yazdığı görüldü. Adı açıklanmayan bir bilgisayar korsanı, "İsrail askerleri talebe, 'Evet' dedi. O andanitibaren telefonun kamerası, siber saldırıyıyapan merkezin emrine geçiyor. Bu çok özelbir operasyon" dedi.
23 İsrailliaskerin, butuzağa düştüğüifade edildi.İsrail ordusu,telefonlarıntoplatılmasını dagündeme aldı.
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