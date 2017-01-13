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Kod adı: Canım

Hamas’ın siber uzmanları, İsrailli askerlere sahte kadın profilinden ‘Fotoğraf gönderiyorum canım’ mesajı attı. Askerler bunu kabul edince, birçok gizli bilgi Hamas’ın eline geçti

Kod adı: Canım
Filistinli Hamas, İsrailli askerlere çok özel bir oyun oynadı. Sosyal medyadaki sahte hesaplarla askerlere arkadaşlık isteği gönderen Hamas üyeleri, çok sayıda asker tarafından eklendi. , birçok askerin indirdiği uygulama sonucu telefonların kontrolünün karşı tarafa geçtiğini anladığı anda oynanan oyunu fark etti. Siber saldırıdaki amaç, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki manevra, güç ve silahlarının yerini belirlemekti. İsrail ordusu, Hamas'ın hedeflediği bilgilere ulaşamadığını savundu.

'BU ÇOK ÖZEL BİR OPERASYON'
Ancak bazı İsrail haber siteleri, çok özel bilgilerin Hamas'ın eline geçtiğini yazdı. İsrail ordusunda büyük bir panik yaşandığı belirten uzmanlar, tuzağa düşen İsrailli askerlere ceza verileceğini iddia etti. İsrail medyasına yansıyan görüntülerde söz konusu mesajlarda sahte hesapların 'Bir saniye, sana fotoğraf gönderiyorum canım' cümlesini yazdığı görüldü. Adı açıklanmayan bir bilgisayar korsanı, "İsrail askerleri talebe, 'Evet' dedi. O andan itibaren telefonun kamerası, siber saldırıyı yapan merkezin emrine geçiyor. Bu çok özel bir operasyon" dedi.


23 İsrailli askerin, bu tuzağa düştüğü ifade edildi. İsrail ordusu, telefonların toplatılmasını da gündeme aldı.
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