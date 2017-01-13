Yol Durumu
  1. ABD, F-35 savaş uçaklarını Japonya'ya sevk ediyor
  2. Türkiye tepki gösterince çark ettiler

İngiltere'den ve 'ya çağrı

, ve 'nın 'deki ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

İngiltereden Türkiye ve Rusyaya çağrı

May, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında May, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini mart ayı sonundan önce işleteceklerini hatırlatarak, "Gelecek hafta ise müzakerelerdeki amaçlarımızı açıklayacağım." dedi.

"TÜRKİYE VE RUSYA'NIN NÜFUZLARINI KULLANMALARI ÖNEMLİ"
konusunun da görüşmede ele alındığını belirten May, şöyle konuştu:

"Suriye'de geçen ay varılan kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Astana'da bu ay yapılacak görüşmelerde uygun koşulları oluşturmak için ve 'nin ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli. Müzakerelere geri dönülmesi için ortaya konulan çabaları destekliyoruz. Çünkü, bu korkunç savaşa son vermenin tek yolu, gerçek ve kapsayıcı siyasi bir çözüme geçiş süreci sağlamaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ateşkese uyulması halinde Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.
Etiketler: , , ,
  • 13 Ocak 2017, Cuma 18:45
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
tesa tesa

bu pisleri almayin bunlar zaten suriyenin arkasinda kim katletti cocuklari sizce? amerika ve inglitlere degilermi ta kendileri. bunalrin amaclari savar devam ettsin. bunlar budala oyunu oynuyorlar kendilerini acitiyorlar, bunalr kurban oyunu oynamak istiyorlar ve sizde bunalra kanmayin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 22:21
nderimnero nderimnero

hello

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 20:16
nderimnero nderimnero

hello madam

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 20:16
gurbetci gurbetci

Isin icinde olmak istiyor iste bende varim demektir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2017 18:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar