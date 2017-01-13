İngiliz oyunu

Derin Amerika ile Yeni ABD'nin savaşı başka bir boyuta taşındı. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Moskova'da seks görüntülerinin olduğu kasetlerle, diğer gizli bilgileri gündeme getiren kişinin eski bir İngiliz ajanı olduğu ortaya çıktı. WallStreet Journal gazetesibu bilgiyi teyit ettiğini,52 yaşındaki ChristopherSteele adlı eski MI6 (İngiliz dış istihbarat örgütü) ajanın, uzun dönem Moskova'da görev yaptığını ve bu konularda çok özel bilgilere sahip olduğunu yazdı. Steele'nn MI6'nın 100. yıl kutlama galasında konuşmacı olacak kadar yüksek bir konumda olduğu da vurgulandı. Christopher Steele'in LinkedIn'deki fotoğrafsız portresinin ekran görüntüsü de internet sitelerine yansıdı. Haberi doğrulayan ve ayrıntılar paylaşan Guardian dahil pek çok İngiliz gazetesi ise, gizlilik yasası gereği isim yazmaktan kaçındı. İlk kez CNN'in ortaya attığı haberde, 32 sayfalık bir raporda Rus yetkililerin Trump'a şantaj yapacak bilgilere sahip olduğu, Trump'un seçim ekibinin kampanya dönemi boyunca Ruslarla yakın temasta kaldığı iddia edilmişti.
KREMLİN REDDETTİ
Hem Trump hem de Kremlin bu iddiaların tamamını reddetmişti. Şu anda Londra'da Orbis adlı özel bir "güvenlik" şirketini yöneten Christopher Steele'in haberden sonra güvenlik nedeniyle MI6'nın 'güvenli ev'e yerleştiği iddia edildi. Trump cephesi ise haberin doğruolduğunun kesinleşmesihalinde, İngiltere ile krizyaşayacaklarını açıkladı.
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