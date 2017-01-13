İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Vaizi, Ruhani'nin Mayıs ayında düzenlenecek 12'inci Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu, İtidal ve Kalkınma Partisi'nin de partinin kurucu genel başkanı Ruhani'yi destekleyeceğini söyledi.

Vaizi, Ruhani'nin destekçilerinden eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin hayatını kaybetmesinin seçimlerde Ruhani'nin oylarını ne yönde etkileyeceği sorusuna, "Rafsancani ve Ruhani'nin yakınlığı tarihidir. Bu ikilinin devrim (1979) öncesi ve sonrası irtibatları son derece yakındı. Halkın Rafsancani'nin yolunu sürdüren kişi olarak Ruhani'yi desteklemesi doğaldır." ifadelerini kullandı.

İran'da 12'inci Dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta yapılacak.