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nihayet

Fransa nihayet özür diledi
France Inter Radyosu Genel Müdürü Laurance Bloch Genel Müdürü, Frederic Fromet'in, "Nice'de bir saldırı gerçek bir işkence Berlin'de bir saldırı korkutucu İstanbul'da bir saldırı daha hoş" 'şarkısı' için üzgün olduğunu belirtti. 'da yaşayan vatandaşlarımız radyoyu telefon ve eposta yağmuruna tutmuştu.
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