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'de provokasyonu

Türkiye'deki terör olaylarının protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi önünde terör örgütünün paçavrası ile provokasyon yapan kişi gözaltına alındı.

Cenevrede PKK provokasyonu

İsviçre'deki BM Ofisi önündeki meydanda toplanan yaklaşık 100 kişi, 2 saat süren protesto gösterisi düzenledi.

Gösteriye, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin ve İnsan Hakları ve Gelişiminde Uluslararası İşbirliği (International Alliance for Human Rights and Development) Örgütü Başkanı Ender Demirtaş da katıldı.

Gösteri sırasında, 'nın sözde flamasını taşıyan bir kişi motosiklet ile gösteri yapılan alandan geçerken polis tarafından gözaltına aldı.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 20:38
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