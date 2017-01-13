Ay dede çok yaşlı

Dünya'nın uydusu Ay'ın sanılandan çok daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. Los Angeles'taki California Üniversitesi araştırmacıları, 1971'teki Apollo 14 seferinde astronotların Ay'dan getirdiği taşları inceledi ve Ay'ın Güneş Sistemi'nin oluşumundan 60 milyon sonra doğduğunu buldu. Şimdiye kadar Ay'ın Güneş Sistemi'nden 100-200 milyon yıl sonra oluştuğu varsayılıyordu. Ay'dan getirilen taşlardan alınan zirkon parçacıklarını uranyum tarihleme yöntemini kullanarak inceleyen araştırmacılar, Ay'ın 4.51 milyar yaşında olduğunu ortaya koydu. Çalışma, "Science Advanves" dergisinde yayımlandı.