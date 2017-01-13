Altın dolu uçak düştü

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar (Kimilerine göre 100 milyon dolar) değerinde altın taşıyan uçağın düştüğü açıklandı. Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü doğruladı. Uçakta bulunan iki kişinin ve altının kurtarıldığı belirtildi. Ancak bir iddiaya göre, uçaktaki altınlar kayıp ve bölgede 40 kişinin katıldığı arama çalışmaları başladı.