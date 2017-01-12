ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Twitter mesajında, CNN'in "uyduruk haberleriyle tümden bir çöküş içinde" olduğunu belirtti.
"YAKINDA İTİBARLARI DA GİDECEK"
Trump, CNN televizyonuna karşı kullandığı sert açıklamalarına devam ediyor. Twitter mesajında Trump, "CNN, seçimden bu yana derecelendirmeleri yüzünden tümden bir çöküş içinde ve yakında itibarları da gidecek." ifadesini kullandı.
"CNN UYDURUK HABER YAPAN TELEVİZYON AĞI"
Trump 6 ay sonra düzenlediği ilk basın toplantısında da kendisine soru yöneltmek üzere mikrofonu alan CNN'nin kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya söz vermeyerek CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon ağı" ifadesini kullanmıştı.
Trump basın toplantısında Acosta'ya "Senin kuruluşun çok kötü." derken, Acosta da Trump'a "Bize saldırıyorsunuz, bize bir soru verebilir misiniz" şeklinde karşılık vermişti. Trump daha sonra Acosta'ya, "Saygısız olma. Hayır, sana bir soru hakkı tanımayacağım. Siz uyduruk haberlersiniz." diyerek diğer soruya geçmişti.
kalan karakter 1000
Trump gerçekten Amerikanın gerçek başkanı olacağın ilk basın toplantısında ispatladı.Sayın başkan Amerikan Halkına ve Amerikanın demokrasi tarihine saygı duyan bir Türk yurttaşı olarak sizden Türkiyeyle iyi illişkiler kurmanızı umuyor ve bekliyoruz.
malumun ilanı olmuş
BU ADAM İLE EĞER SAMİMİ KONUŞULURSA TÜRKİYEMİZ İÇİN 2.PUTİN OLUR. ZİRA OBAMA CLİNTON VB LERİ TAPINAKÇI UŞAĞI KUKLADAN BAŞKASI DEĞİLLER. TRUMP İSE ABD NİN R.T.ERDOĞAN'I OLABİLECEK TEK ADAMLARIDIR. KENNEDY DEN BERİDİR 2.ADAM GİBİ ADAM OLACAK DİYEBİLİRİM.!
Dinsizin hakkından imansız gelir
Bize yapılan muamele trump a yapıldı.Sonuç ortada hep biz mi günah keçisi olacağız.
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