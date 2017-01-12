Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamasına tepki gösterdi.
Kalın, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli." ifadelerine yer verdi.
ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI'NDAN PYD'YE DESTEK
CENTCOM, Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının, "PKK ile ilişkisinin olmadığını" iddia eden açıklaması paylaşılmış, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor." ifadelerine yer vererek, PYD'nin "sözcülüğünü" yapmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de yaptığı basın toplantısında terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.
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Kapatın incirlik üssünü ve cıkın nato dan bakalım ne yapacaklar.Köpek gibi kapımızda dolanacaklar.
olmayan şeyini nasıl kaybetsin ,bunlarda helak edilen kavimlerden olacak ,KURAN,, da ayet açık ,,, aklını kullanmayana büyük azap edeceğim,,,ayeti
Amerika Türkiye nezdinde müttefik değil açık bir düşman Ortadoğu yu karıştıranların başında Amerika geliyor önce ırak işgal edildi sonra suriye şimdi ise Türkiye ye karşı terör örgüleri ile işbirliği içinde Türkiye ye saldırıyor ve bizi ırak ve suriye gibi yapmanın gayreti içindeler artık uyanma zamanı Amerika dost ve müttefik değil 1 numaralı düşman uyanık ol ey Türk milleti bu Amerikan oyununu bozacağız.........
BUNLARIN EĞİTİM KAMPINI BOMBALAYIN BAKIN BAKALIM ORDA BİR TANE YABANCI KALIYORMU
bu abd de akılmı var sadece akıloları öldürmme sömürme soyma ya yarıyor aynı hayvankar gibi pardon hayvanlardan özür dilerim onlar faydalıdır canavarlar gibi diyelim
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