PKK-Haçlı teröristleri aynı safta





Suriye'nin El Bab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı çetin bir mücadele veren Türkiye'ye destek olmayan ABD ve uluslararası koalisyon ülkeleri, bölgedeki PKK/PYD terör unsurlarına yardım eli uzatmaya devam ediyor. Koalisyon tarafından Rakka'yı DEAŞ'tan temizlemek için oluşturulan PYD ağırlığındaki Suriye Demokratik Güçleri (SGD) sahada yeteri kadar ilerleme kaydedemeyince yabancı askerler devreye giriyor. En büyük bileşeni PKK'nın Suriye'deki silahlı yapılanması YPG olan SGD'ye Fransız özel kuvvetlerine bağlı askerlerin de fiilen destek olduğu öğrenildi.

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ABD ROZETİ VAR

BasNews özel haberinde 100 Fransız askerin, danışmanlık ve eğitim amacıyla SDG saflarında Rakka operasyonuna katıldığını yazdı. Paris medyasıysa desteğin sadece danışmanlıkla sınırlı kalmadığını bildirdi. Haftalık L'Express dergisi Fransa'nın özel kuvvetlerinin Rakka'da DEAŞ'a karşı mücadelede sahaya indiğini ortaya koydu. Derginin konuştuğu kaynaklar, Rakka'da YPG saflarında savaşan 50 yabancı askerin ABD rozeti taktıklarını ve akıcı bir şekilde Fransızca konuştuklarını belirtti. Hollande yönetiminin YPG'yle ortaklık kurduğu iddiaları, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından da teyit edildi.

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İYİ OYUNDU

Örgüt sempatizanları da DEAŞ'ın bombalı intihar aracını Fransız askerleriyle birlikte imha ettikleri görüntüleri yayınladı. 'Rakka Harekâtı' ismiyle yayınlanan videoda araç yakınlaştıkça teröristler arasındaki Kürtçe konuşmaların kusursuz Fransızca diyaloglara dönüştüğü gözlemlendi. Ayrıca, SGD militanlarının bombalı aracı vurduktan sonra Fransızca "Evet. İyi oyundu" diyerek kutlama yaptığı da görüntülendi. Askeri uzmanlar, 800 metreye kadar Fransızlara yaklaştıktan sonra imha edilen aracın Amerikan yapımı javelin füzeleriyle vurulduğu tespitinde bulundu. Teröristlerin, "MİLAN'ı ver" sözüyle Fransız-Alman ortak yapımı hafif tanksavar MİLAN füzelerini kast ettiği anlaşıldı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan SDG, kendi saflarında uluslararası bir tugay oluşturulduğunu ve görüntülerin bunu içerdiğini söyledi.

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WASHİNGTON'IN PYD İNADI

ABD yine şaşırtmadı: Suriye'deki uzun vadeli politik çözüm arayışlarında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin de masada yer alması gerektiğini savundu. Bakanlık Sözcüsü Mark Toner "PYD sahada temsiliyeti olan bir grup" şeklinde konuştu. Toner YPG'ye silah verilmediğini de tekrar edince 'terör örgütü olarak görmüyorsanız neden silah vermiyorsunuz?' şeklindeki soruya net bir cevap veremedi. Toner ayrıca senatoda silah verildiğini kabul eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın açıklamalarına katılmadığını aktardı.

REJİM BAB'TA DEAŞ'I VURDU

Suriye rejimi ve Rusya'ya bağlı savaş uçaklarının terör örgütü DEAŞ'a El Bab güneyi ve Deyr Hafir çevresinde operasyon düzenlediği öğrenildi. Bölgedeki askeri kaynakların rejime yakın Al-Masdar'a verdiği bilgilere göre El Bab'ın güneyinde yer alan Al-Beera kasabasına en az 15 hava saldırısı düzenlendi. Gelişmenin Astana görüşmeleri öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.