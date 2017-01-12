Obama’dan timsah taklidi

ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuşmasında ağladı, ağlattı. 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu ve göreve geldiği günden daha iyi bir ülke bıraktığını söyledikten sonra ağlaması, sosyal medyayı salladı. Obama'nın Afrika ve Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'nin başkanı olarak "timsah gözyaşı" döktüğü şeklinde yorumlar dikkat çekti.
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