Yol Durumu
  1. Kaset bombası

Obama’dan timsah taklidi

Obama’dan timsah taklidi
Başkanı , kentindeki konuşmasında ağladı, ağlattı. 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu ve göreve geldiği günden daha iyi bir ülke bıraktığını söyledikten sonra sı, sosyal medyayı salladı. Obama'nın Afrika ve Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'nin başkanı olarak "timsah gözyaşı" döktüğü şeklinde yorumlar dikkat çekti.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar