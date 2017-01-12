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bombası

ABD istihbaratının Obama’ya sunduğu rapor, gündeme bomba gibi düştü. Raporda, “Trump’ın Moskova’da çekilmiş seks leri var. Putin de, şantaj yapıyor” detayı dikkat çekti

Kaset bombası
Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, NSA ve FBI, Başkan Barack Obama ve seçilmiş başkan Donald Trump'a Rusya'nın ülke seçimlerine müdahale ettiğini gösteren raporu geçen hafta sundu. Trump'a sunulan gizli belgeler ve notların bir kısmını, CNN International ortaya çıkardı. Habere göre, Rus gizli servisi FSB Trump hakkında şantaj yapmak için dosya tuttu, kişisel ve mali bilgilerini ele geçirdi. Söz konusu belgelerin 35 sayfa olduğunu belirten CNN, Moskova'nın hem Cumhuriyetçilerle hem de Demokratlarla ilgili ayrı ayrı dosyalar olduğunu iddia etti. CNN'nin haberine göre, Rusya seçimlerden önce yalnızca Demokratların bilgilerini paylaştı. 35 sayfalık belgeyi yayımlayan Buzzfeed ise, söz konusu dosya içinde Trump'ın seks inin de yer aldığını belirtti. 2013 yılında Miss Universe güzellik yarışması için Moskova'ya giden Trump'ın birden çok seks kasetinin olduğuna dikkat çekildi. Kayıtlardan biri Trump'ın Moskova seyahatinde kaldığı Ritz Carlton Hotel'in başkanlık suitinde elde edildi. Üç yıl önce kaydedilen kasetlerde Trump'ın hayat kadınlarıyla birlikte olduğu ifade edildi. Kaset iddiasıyla ilgili Rusya'dan sert tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ellerinde, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın itibarına zarar verecek bilgiler bulunmadığını belirterek, "haberlerde sözü edilen dosyalar 'ucuz roman'. Bu, ikili ilişkilere zarar vermeye yönelik bir girişim ve cadı avının devamı" dedi.

CNN'İ TERSLEDİ
Trump, ilk basın toplantısında yalan haber yapmakla suçladığı muhabirine soru sordurmadı. Kaset iddiası için 'uydurma haber' diyen ABD Başkanı, "Eğer bunu istihbarat birimleri sızdırdıysa kendilerine muazzam bir leke sürecekler" şeklinde konuştu.



Twitter'dan bir saat içinde 4 tweet atan Trump, "Rusya bana şantaj yapmadı, hiçbir bağlantım yok" dedi. CNN ve Buzzfeed'e ateş püsküren Trump, "İstihbarat servisleri bu yalan haberlerin medyaya 'sızmasına' izin vermemeliydi. Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz?" yazdı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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