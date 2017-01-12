Kaset bombası

Amerikan Merkezi HaberalmaTeşkilatı CIA, NSA ve FBI, BaşkanBarack Obama ve seçilmiş başkanDonald Trump'a Rusya'nın ülke seçimlerinemüdahale ettiğini gösteren raporu geçen haftasundu. Trump'a sunulan gizli belgeler venotların bir kısmını, CNN Internationalortaya çıkardı. Habere göre, Rus gizliservisi FSB Trump hakkında şantajyapmak için dosya tuttu, kişiselve mali bilgilerini ele geçirdi.Söz konusu belgelerin 35sayfa olduğunu belirtenCNN, Moskova'nın hemCumhuriyetçilerle hemde Demokratlarla ilgili ayrı ayrı dosyalarolduğunu iddia etti. CNN'nin haberinegöre, Rusya seçimlerden önce yalnızcaDemokratların bilgilerini paylaştı. 35 sayfalıkbelgeyi yayımlayan Buzzfeed ise, söz konusudosya içinde Trump'ın seks kasetinin de yeraldığını belirtti. 2013 yılında Miss Universegüzellik yarışması için Moskova'ya gidenTrump'ın birden çok seks kasetinin olduğunadikkat çekildi. Kayıtlardan biri Trump'ınMoskova seyahatinde kaldığı Ritz CarltonHotel'in başkanlık suitinde elde edildi. Üç yılönce kaydedilen kasetlerde Trump'ın hayatkadınlarıyla birlikte olduğu ifade edildi. Kasetiddiasıyla ilgili Rusya'dan sert tepki geldi.Kremlin Sözcüsü DmitriyPeskov, ellerinde, ABD'ninseçilmiş başkanı DonaldTrump'ın itibarınazarar verecek bilgilerbulunmadığını belirterek,"haberlerde sözü edilendosyalar 'ucuz roman'.Bu, ikili ilişkilere zararvermeye yönelik birgirişim ve cadı avınındevamı" dedi.
CNN'İ TERSLEDİ
Trump, ilk basın toplantısında yalan haber yapmakla suçladığı CNN muhabirine soru sordurmadı. Kaset iddiası için 'uydurma haber' diyen ABD Başkanı, "Eğer bunu istihbarat birimleri sızdırdıysa kendilerine muazzam bir leke sürecekler" şeklinde konuştu.
Twitter'dan bir saat içinde 4 tweet atan Trump, "Rusya bana şantaj yapmadı, hiçbir bağlantım yok" dedi. CNN ve Buzzfeed'e ateş püsküren Trump, "İstihbarat servisleri bu yalan haberlerin medyaya 'sızmasına' izin vermemeliydi. Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz?" yazdı.
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