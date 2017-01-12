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  1. 'Şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi'
  2. PKK-Haçlı teröristleri aynı safta

ABD şimdi de 'nin sözcülüğünü yapıyor

, büyük bölümünü terör örgütü /YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), "PKK ile ilişkimiz yok" iddiasını sosyal medya hesabından paylaşarak örgütün sözcülüğünü yaptı.

ABD şimdi de PYDnin sözcülüğünü yapıyor

(), büyük bölümünü PKK'nın Suriye kolu /YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), "PKK ile ilişkimiz yok" iddiasını Twitter hesabından paylaşarak PYD'ye destek verdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamayı paylaşılması tepki çekti.

Söz konusu paylaşımında SDG'nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer vererek PYD'nin "sözcülüğünü" yaptı.

Dünkü günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner de terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 10:17
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

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Şeref Şeref

Artık benim ülkemin kaderini sen çizemeyeceksin o eskidendi ABD....

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 12.01.2017 16:03
sadettin sadettin

ABD bu saatten sonra sana kim inanır tabiki Kadir inanır....

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 12.01.2017 16:02
sadettin sadettin

Bu millet senin gerçek yüzünü gördü ABD artık yemezler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 16:01
sadettin sadettin

Biz seni iyi biliriz ABD ...Zaten trump ta işid in sen olduğunu açıklıyor .

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 16:01
sadettin sadettin

Defol git karaköpek artık türkiye ABD nin kim olduğunu çok iyi biliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 15:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (11 yorum)

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