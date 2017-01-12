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1 milyon dolarlık taşıyan düştü

'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde taşıyan küçük uçağın düştüğü bildirildi.

1 milyon dolarlık altın taşıyan uçak düştü

Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü açıkladı.

ta bulunan iki kişinin ve ın kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılanlardan birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.

Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 19:50
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