Uzan-Trump ders oldu

GÖKDELENİN ÇATI KATI
Şimdiye kadar sıkça söylendiği gibi Uzanlar, Trump'ın gökdeleninden 4 değil 7 daire satın almak için anlaşmış. Söz konusu 4 daire ihtilafa konu olan kısmı sadece. Cem Uzan gökdelenin 90. yani son katında bulunan 2 daireyi, kardeşi Hakan Uzan ise 89. katta bulunan 2 daire için Trump'la 32 milyon dolara anlaşmış ve ücretin yüzde 25'i olan 8 milyon doları da depozito olarak peşin vermişti. 11 Eylül saldırıları sonrası Uzanlar, Trump'ın isminin bile ABD kapitalizmi için bir simge olduğunu, 11 Eylül'de İkiz Kuleler'e yapılan terörist saldırıya benzer bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen, Trump'ın gökdeleninde yeterli emniyet tedbiri almadığını söyleyerek daireleri satın almaktan vazgeçmiş ve ödedikleri depozitoyu da geri istemişlerdi. Trump, iddianın saçma olduğunu söyleyerek depozitoyu iade etmeyince taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı. Donald Trump, Uzan Kardeşlerin zaten yüzde 25 depozito oranının yüksek olduğu iddiasını cevaplayarak yaptığı savunmada, yüzde 25'in tek seferde alınmadığını, önce yüzde 10, sonra da 2 yıla yayılan bir sürede yüzde 7,5 artı yüzde 7,5 alındığını söylüyor. Depozitonun parçalı ödenmesinin nedeni de emlak değerlerinin bu süre içinde artması veya düşmesi durumu. Bu uygulama alıcıyı da satıcıyı da koruyan bir tür sigorta. Alınan daireler zaman içinde değer kazandığı için Uzanlar yüzde 10'a ek olarak, yüzde 15 daha ödemişler. Yüksek Mahkeme öncelikle yüzde 25 depozito oranını ABD'de lüks gayrimenkuller için sıkça kullanılan makul bir oran olarak kabul etmiş. ABD'deki emlak sözleşmelerinin iptalinde "liquidated damages" denen "tasfiye zararları" diye tercüme edebileceğimiz bir madde oluyor. Bu madde genellikle alıcıyı koruyan bir uygulama. Uzanlar bu maddenin güvenlik zafiyeti nedeniyle işletilmesini istiyor. Sonuç olarak mahkeme Cem ve Hakan Uzan'ın talebini reddetmiş. Bu ret kararında Uzan Kardeşler'in avukat ordusuna sahip güçleriyle, ne yaptıklarını gayet iyi bilen ve hukukun arkasından dolanma niyetlerinin anlaşılması en önemli etken. Sıradan bir vatandaş olsa mahkemeler alıcının zararının bir kısmını kurtarması yönünde karar verme eğiliminde oluyor ama bu davada mahkeme Uzanlar'ı iyi niyetli görmüyor.
FRANSA'DA YAŞIYOR
Cem ve Hakan Uzan, uzun süredir Fransa'nın başkenti Paris'te yaşıyor. Uzan kadeşlerin Türkiye'de kesinleşmiş 3 farklı hapis cezası bulunuyor.
TAYFUN ER
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