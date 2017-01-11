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Trump'tan muhabirine tokat gibi yanıt

ABD Başkanı Trump, ilk basın toplantısında yalan haber yapmakla suçladığı muhabirine soru sordurmadı.

Trumptan CNN muhabirine tokat gibi yanıt

ABD Başkanlığına seçilen 'ın ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.

"SİZE SORU HAKKI VERMİYORUM"
Trump, kendisine soru sormak isteyen muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

CNN muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.

Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 21:00
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Obama'da ilk geldiği zaman mavi boncuk dağıtıyodu yemezler hepiniz terörist patronu darbeci kalleş şeytansınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:27
raptor raptor

sizin hakkınızdan içinden biri gelecek gibi. kolay gelsin amerika

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:04
temel temel

adam hakli cnn ne pislik oldugu direk anlamis biz de koyun gitsin geldi mi

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:41
Alp Alp

Amerikanın yalancı medyası o kadar şımarmışki koskoca Amerika başkanına karşı saygısızlık yapıyorlar.Dünya medyası etik kurulu kurulmalı gazetecilik manipülasyon algı v.b şeyler değildirki gazetecinin görevi gerçeği ortaya çıkarmak insanlığın ilerlemesine hizmet etmektir.

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:40
Ahmet Şeng&#252;l Ahmet Şengül

ABD'nin yerleşik medyası zengin bir Kasımpaşalı ile karşı karşıya. Karanlık Doğan Sendromu sırası onlarda. Şimdi onlar düşünsün.

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 22:20
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