ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.
"SİZE SORU HAKKI VERMİYORUM"
Trump, kendisine soru sormak isteyen CNN muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.
CNN muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.
Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.
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Obama'da ilk geldiği zaman mavi boncuk dağıtıyodu yemezler hepiniz terörist patronu darbeci kalleş şeytansınız
sizin hakkınızdan içinden biri gelecek gibi. kolay gelsin amerika
adam hakli cnn ne pislik oldugu direk anlamis biz de koyun gitsin geldi mi
Amerikanın yalancı medyası o kadar şımarmışki koskoca Amerika başkanına karşı saygısızlık yapıyorlar.Dünya medyası etik kurulu kurulmalı gazetecilik manipülasyon algı v.b şeyler değildirki gazetecinin görevi gerçeği ortaya çıkarmak insanlığın ilerlemesine hizmet etmektir.
ABD'nin yerleşik medyası zengin bir Kasımpaşalı ile karşı karşıya. Karanlık Doğan Sendromu sırası onlarda. Şimdi onlar düşünsün.
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