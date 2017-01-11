İnsan değil robot

Çinliler geçtiğimiz yıl Nisan ayında Jia Jia isimli bir robot geliştirdi. Yüz mimikleri ve hareketleriyletam bir insanı andıran JiaJia 3 yılda üretildi. İnsansı robot, dün Şanghay'da düzenlenen konferansa katıldı. Burada geleneksel bir elbise giyen Jia Jia herkesi etkileyen bir konuşma yaptı. Hava durumunu anlattı. Ardından seyircilerle konuştu. Bir erkek katılımcıya "Senbir erkeksin ve çok yakışıklısın" dedi. Kendisine yöneltilen 'erkek arkadaşın var mı'sorurusuna ise, "Bekar kalmayı tercih ediyorum" yanıtını verdi.
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