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  1. Efkarlı şempanze!

İnsan değil

İnsan değil robot
Çinliler geçtiğimiz yıl Nisan ayında Jia Jia isimli bir geliştirdi. Yüz mimikleri ve hareketleriyle tam bir insanı andıran Jia Jia 3 yılda üretildi. İnsansı robot, dün Şanghay'da düzenlenen konferansa katıldı. Burada geleneksel bir elbise giyen Jia Jia herkesi etkileyen bir konuşma yaptı. Hava durumunu anlattı. Ardından seyircilerle konuştu. Bir erkek katılımcıya "Sen bir erkeksin ve çok yakışıklısın" dedi. Kendisine yöneltilen 'erkek arkadaşın var mı'sorurusuna ise, "Bekar kalmayı tercih ediyorum" yanıtını verdi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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