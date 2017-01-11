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Efkarlı !

Efkarlı şempanze!
Kuzey Kore'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Azalea isimli bağımlısı oldu. Günde 1 paket sigara içtiği öğrenildi. Şempanzenin efkarlı halini görmek isteyenler hayvanat bahçesinde kuyruğa girdi. Hayvan hakları örgütleri ise hayvanat bahçesi yönetiminin para kazanmak için şempanzeyi sigaraya alıştırdığına dikkat çekti. Hayvan severler yaptıkları açıklamada, "Bu bir hayvan istismarıdır. Para kazanmak için onlara zarar veriyorlar. Vahşi hayvanları asla hapsetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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