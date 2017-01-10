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Sermayenin başkanı!

ABD Başkanı Obama, “Trump, ABD’yi aile şirketi gibi yönetemez” dedi ve ‘Küresel Sermaye’ye dikkat çekti.

Sermayenin başkanı!
ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'a karşı son şovunu yaptı. Obama, 8 Kasım'da başkanlık seçimlerini kazanan 'a ABD kurumlarına "saygı duyması" gerektiğini söyledi. Kampanya yürütmek ve ülkeyi yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Obama, "Yemin ettikten sonra artık dünyanın en büyük kuruluşunun başına geçiyorsun. Küresel sermaye ve piyasalar, dünyanın dört bir yanından insanlar, Trump'ın söylediklerini son derece ciddiye alıyor" dedi. Şirketlerin kendisini yönettiğini açık olarak söylemeye cesaret edemeyen Obama, Trump'ın seçim kazanmadığını bunu Putin'in gönderdiği hackerler'e borçlu olduğuna inandığını açıkladı. Obama bu gibi siber saldırıların etkilerini daha önce "hafife aldığını ancak şimdi ne kadar ciddi olduğunu fark ettiğini" belirtti. NBC, CNN ve Washington Post gibi yayın organları istihbarat servislerinin Obama'ya sunduğu bir raporda Rusya'dan ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale eden kişilerin kimliklerinin belirlendiğini duyurmuşlardı.
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