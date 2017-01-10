Sermayenin başkanı!

ABD Başkanı Barack Obama,Donald Trump'a karşı son şovunuyaptı. Obama, 8 Kasım'da başkanlıkseçimlerini kazanan Donald Trump'a ABDkurumlarına "saygı duyması" gerektiğinisöyledi. Kampanya yürütmek ve ülkeyiyönetmenin farklı şeyler olduğunu ifadeeden Obama, "Yemin ettikten sonraartık dünyanın en büyük kuruluşununbaşına geçiyorsun. Küresel sermaye vepiyasalar, dünyanın dört bir yanındaninsanlar, Trump'ın söylediklerini sonderece ciddiye alıyor" dedi. Şirketlerinkendisini yönettiğini açık olarak söylemeyecesaret edemeyen Obama, Trump'ın seçimkazanmadığını bunu Putin'in gönderdiğihackerler'e borçlu olduğuna inandığınıaçıkladı. Obama bu gibi siber saldırılarınetkilerini daha önce "hafife aldığınıancak şimdi ne kadar ciddi olduğunufark ettiğini" belirtti. NBC, CNN veWashington Post gibi yayın organlarıistihbarat servislerinin Obama'ya sunduğubir raporda Rusya'dan ABD seçimlerinesiber saldırılarla müdahale eden kişilerinkimliklerinin belirlendiğini duyurmuşlardı.
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