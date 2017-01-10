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de 100 kişi öldü

Hapishanede 100 kişi öldü
Brezilya'da isyanları zirveye çıktı... Pamc Hapishanesi'nde başlayan ve diğer 3 hapishaneye yayılan gösterilerde 100'ü aşkın mahkum hayatını kaybetti. Yetkililer, 4 farklı hapishanedeki isyanlarda toplam 153 kişinin de yaralandığını açıkladı. Anisio Jobim Cezaevi'nde 17 saat süren ayaklanmada 87 mahkum da kargaşadan faydalanarak firar etmiş, bunlardan 40 kadarı yakalanmıştı. tarihinin en kanlı ayaklanmasına sahne olan Sao Paulo'daki Carandiru Hapishanesi'nde, 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkum ölmüştü, 79 mahkum da yaralanmıştı.
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