Hapishanede 100 kişi öldü

Brezilya'da hapishane isyanları zirveye çıktı... Pamc Hapishanesi'nde başlayan ve diğer 3 hapishaneye yayılan gösterilerde 100'ü aşkın mahkum hayatını kaybetti. Yetkililer, 4 farklı hapishanedeki isyanlarda toplam 153 kişinin de yaralandığını açıkladı. Anisio Jobim Cezaevi'nde 17 saat sürenayaklanmada 87 mahkum da kargaşadanfaydalanarak firar etmiş, bunlardan 40kadarı yakalanmıştı. Brezilya tarihinin en kanlı ayaklanmasına sahne olan SaoPaulo'daki Carandiru Hapishanesi'nde, 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkum ölmüştü, 79 mahkum da yaralanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.