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Geldi, vurdu teslim oldu

’de Fort Lauderdale ’nı kana bulayan ve 5 kişiyi öldüren Esteban Santiago’nun anı yayınlandı... Sakin görünen katil, katliamdan sonra polise gidip teslim oldu...

Geldi, vurdu teslim oldu
ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda beş kişiyi silahla öldüren Esteban Santiago'nun anında çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eski asker Esteban Santiago'nun, nda yürürken aniden belindeki tabancayı çıkarıp, sağ tarafına doğru ateş ettiği görülüyor. Hemen ardından da etraftaki yolcular, saklanacak yer aramaya çalışıyor. Amerikan sitesi TMZ, nereden ele geçirdiğini açıklamadığı görüntülerin sadece 20 saniyelik bölümünü yayımladı. Yetkililer, 26 yaşındaki Santiago'nun mermisi bitene kadar ateş etmeyi sürdürdüğünü açıklamıştı. Saldırıda beş kişi hayatını kaybederken, altı kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, silahındaki mermiler bittikten sonra teslim olmuştu. Santiago'nun dolu olmayan yarı-otomatik bir silah ile mermi taşıdığı ve Alaska'dan uçağa bindiğine dikkat çekildi. Saldırganın amacının ne olduğu henüz anlaşılamasa da 'li yetkililer "terör saldırısı" ihtimalini dışlamadıklarını dün açıkladı. 2010-2011'de Irak'ta görev yapan eski asker Esteban'ın psikolojik problemleri olduğu belirtilmişti. Esteban, "DEAŞ'a katıl" diye sesler de duyduğunu ve "ABD istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiğini" öne sürmüştü.



Estaban Santiago'nun idamla yargılanacağı açıkladı. Dün Amerikan medyasında çıkan bir iddiaya göre, havaalanı çalışanlarından biri Santiago'ya yardım etti. Şimdi FBI, o kişinin peşine düştü.
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