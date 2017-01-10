Geldi, vurdu teslim oldu

ABD'nin Florida eyaletindeki FortLauderdale Havalimanı'ndabeş kişiyi silahla öldüren EstebanSantiago'nun saldırı anında çekilmişyeni görüntüleri ortaya çıktı. Eski askerEsteban Santiago'nun, havalimanındayürürken aniden belindeki tabancayıçıkarıp, sağ tarafına doğru ateş ettiğigörülüyor. Hemen ardından da etraftakiyolcular, saklanacak yer aramayaçalışıyor. Amerikan sitesi TMZ, neredenele geçirdiğini açıklamadığı görüntülerinsadece 20 saniyelik bölümünü yayımladı.Yetkililer, 26 yaşındaki Santiago'nunmermisi bitene kadar ateş etmeyisürdürdüğünü açıklamıştı. Saldırıdabeş kişi hayatını kaybederken, altı kişide yaralanmıştı. Saldırgan, silahındakimermiler bittikten sonra teslim olmuştu.Santiago'nun dolu olmayan yarı-otomatikbir silah ile mermi taşıdığı ve Alaska'danuçağa bindiğine dikkat çekildi. Saldırganınamacının ne olduğu henüz anlaşılamasada ABD'li yetkililer "terör saldırısı"ihtimalini dışlamadıklarını dün açıkladı.2010-2011'de Irak'ta görev yapan eskiasker Esteban'ın psikolojik problemleriolduğu belirtilmişti. Esteban, "DEAŞ'akatıl" diye sesler de duyduğunu ve "ABDistihbarat servisleri tarafından kontroledildiğini" öne sürmüştü.
EstabanSantiago'nunidamlayargılanacağıaçıkladı. DünAmerikanmedyasındaçıkan bir iddiayagöre, havaalanıçalışanlarından biriSantiago'ya yardımetti. Şimdi FBI, okişinin peşine düştü.
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