FBI’dan Alman devine darbe

FBI, Volkswagen'e ağır bir darbe vurdu. 2014 ve Mart 2015 döneminde Alman otomotiv devi Volkswagen'ın ABD yasalarına uyum ofisinin başında bulunan Oliver Schmidt, Florida'da emisyon skandalına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında Detroit'te tutuklandı. Volkswagen ise yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı ile işbirliğinin sürdüğünü, fakat yürüyen bir soruşturma ile ilgili şu aşamada henüz bir açıklama yapılmayacağını bildirdi. Volkswagen hakkında New York ve Massachusetts federal savcılık ofisleri tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianameye göre Oliver Schmidt, Alman devinin ABD emisyon yasalarını ihlal etmesinde önemli bir rolü oldu.
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