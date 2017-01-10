Ev ziyareti

ABD ile İngiltere'nin son dönemde yaşadığı ayrışmanın sona ermesi için ilk adım atıldı. 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'a geçecek olan Donald Trump, New York'taki evinde bugün çok önemli bir görüşme yapacağı belirtildi. İngiltere DışişleriBakanı Boris Johnson ve beraberindeki heyeti evinde kabul edecek olan Trump'ın, İngiltere ile iyi ilişkiler içinde olmalara gerektiğini belirtti. Demokratlar'ın ABD'si, son dönemde İngiltere ile özellikle Ortadoğu konusunda bir çıkmaza girmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri BakanıJohn Kerry, Suriye'deki başarısız politikalarının nedeni olarak İngiltere'yi suçlamıştı. Trump döneminde ABD ile İngiltere'nin yakınlaşacağı iddia edildi.
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