Alman haftalık haber dergisi Spiegel'in bir başka Alman parlemento üyesine dayandırdığı habere göre hâlihazırda Almanya sınırları içinde tehlikeli olarak görülen ve Alman İstihbaratı tarafından takip edilen 550 kişi var. Ancak geçtiğimiz Aralık ayında çaldığı ağır tonajlı bir aracı Berlin'deki Noel kutlamalarının yapıldığı alana sürerek 12 kişinin ölümüne 50 kişinin yaralanmasına neden olan Anis Amri'nin de "takip ve gözetim" altında olduğunu belirten dergi, Alman Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını yazdı.
Alman yasalarına göre elektronik kelepçe adi suçlar kapsamında hapis cezası almış ve bu cezanın en az yarısını bir infaz kurumunda geçirmiş olan kişilere iyi hâl olarak uygulanıyor. Getirilecek yeni yasa tasarısının ise Alman yetkililerine tehlikeli gördükleri her kişiye elektronik kelepçe kullanmayı zorunlu hale getirtebilecek bir şekilde düzenleneceği belirtilen haberde durumun Nazi Almanya'sının Yahudileri ayırt edebilmek için yürürlüğe soktuğu Yahudi Yıldızı/Sarı Yıldız'a evrilmesinden endişe ediliyor.
Almanya Hitler yönetimindeyken önce Yahudileri sistematik bir şekilde toplumdan dışlamış daha sonra da toplu katliamlara imza atmıştı. Yahudilerin toplumdan dışlanmasını öngören yasalardan birisindeyse Yahudi'lere üstünde Yahudi yazan sarı yıldızları takma zorunluluğu getirilmişti.
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Hitler'in torunlarından başka ne beklenir
Alman malı hiç bir şey almayın bakayım yapabiliyorlar mı. Alman arabası alacağına kore, japon alsana.
Avrupada kim baskıya uğruyorsa hangi ırktan olursa olsun Türkiyeye gelsin.Türkiye büyük bir medeniyet bu ülkede insanlar eşit ve aynı haklara sahiptir.
bize medeniyet dersi verenlerede bak ,ulan vahşi hayvan sizden daha medeni ,zombiler ,,
Avrupalıların Israili koruduklarını falan sanmayın. Hepsi yalancı, en ufak bir neden bulsalar bütün yahudileri vallahi bir bardak suda bogarlar. Bunlar sadece kendilerini seviyorlar. Insanlıktan anladıkları yok. En nefret ettikleri biz Türkler (müslümanlar), ikinci sırada ise yahudiler geliyor. 45 yıl avrupada yasmak bizlere bunlarıda ögretti malesef. Türkün Türkten baska dostu yoktur, olamazda.
türk'ün türk'den başka dostu yoktur, sözü hem hatalı hem de ırkçı yaklaşımdır ki peygamberimizin veda hutbesine de uymaz. iki yıldır ortaya çıkan fetö olayı var. fetö hainlerinin neredeyse tamamı türk'dür. hayır diyebilirmiyiz? demek türk olmak yetmiyor. aklını kullanacaksın, inançlı olacaksın, ülkeni, halkını seveceksin. izmir'de bizim için ölen polis fethi kürt'tü. mekanı cennet olsun. 1974 kıbrıs harekatında tank üzerinde bayrağımızı sallayanlar mehmetcikti, mamolardı...
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