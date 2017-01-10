Yol Durumu
  1. Fransız şarkıcıdan ahlaksız şarkı!
  2. Hapishanede 100 kişi öldü

Hitler'in zulmüne özendi

, ülke içinde tehdit olarak gördüğü herkese elektronik kelepçe takma zorunluluğu getiren bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Asıl hedef İslami cemaatler ve STK'lar.

Almanya Hitlerin zulmüne özendi
Alman haftalık haber dergisi Spiegel'in bir başka Alman parlemento üyesine dayandırdığı habere göre hâlihazırda sınırları içinde tehlikeli olarak görülen ve Alman İstihbaratı tarafından takip edilen 550 kişi var. Ancak geçtiğimiz Aralık ayında çaldığı ağır tonajlı bir aracı Berlin'deki Noel kutlamalarının yapıldığı alana sürerek 12 kişinin ölümüne 50 kişinin yaralanmasına neden olan Anis Amri'nin de "takip ve gözetim" altında olduğunu belirten dergi, Alman Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını yazdı.

Alman yasalarına göre elektronik kelepçe adi suçlar kapsamında hapis cezası almış ve bu cezanın en az yarısını bir infaz kurumunda geçirmiş olan kişilere iyi hâl olarak uygulanıyor. Getirilecek yeni yasa tasarısının ise Alman yetkililerine tehlikeli gördükleri her kişiye elektronik kelepçe kullanmayı zorunlu hale getirtebilecek bir şekilde düzenleneceği belirtilen haberde durumun Nazi Almanya'sının Yahudileri ayırt edebilmek için yürürlüğe soktuğu Yahudi Yıldızı/Sarı Yıldız'a evrilmesinden endişe ediliyor.



Almanya Hitler yönetimindeyken önce Yahudileri sistematik bir şekilde toplumdan dışlamış daha sonra da toplu katliamlara imza atmıştı. Yahudilerin toplumdan dışlanmasını öngören yasalardan birisindeyse Yahudi'lere üstünde Yahudi yazan sarı yıldızları takma zorunluluğu getirilmişti.
Etiketler: ,
  • 10 Ocak 2017, Salı 08:26
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (12 yorum)
okur-yazar okur-yazar

Hitler'in torunlarından başka ne beklenir

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 10.01.2017 20:35
Hasan Pala Hasan Pala

Alman malı hiç bir şey almayın bakayım yapabiliyorlar mı. Alman arabası alacağına kore, japon alsana.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 10.01.2017 14:46
Alp Alp

Avrupada kim baskıya uğruyorsa hangi ırktan olursa olsun Türkiyeye gelsin.Türkiye büyük bir medeniyet bu ülkede insanlar eşit ve aynı haklara sahiptir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır3
cevapla 10.01.2017 14:21
mesut mesut

bize medeniyet dersi verenlerede bak ,ulan vahşi hayvan sizden daha medeni ,zombiler ,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 10.01.2017 14:16
Teoman Top Teoman Top

Avrupalıların Israili koruduklarını falan sanmayın. Hepsi yalancı, en ufak bir neden bulsalar bütün yahudileri vallahi bir bardak suda bogarlar. Bunlar sadece kendilerini seviyorlar. Insanlıktan anladıkları yok. En nefret ettikleri biz Türkler (müslümanlar), ikinci sırada ise yahudiler geliyor. 45 yıl avrupada yasmak bizlere bunlarıda ögretti malesef. Türkün Türkten baska dostu yoktur, olamazda.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır3
cevapla 10.01.2017 13:04
akil adam akil adam

türk'ün türk'den başka dostu yoktur, sözü hem hatalı hem de ırkçı yaklaşımdır ki peygamberimizin veda hutbesine de uymaz. iki yıldır ortaya çıkan fetö olayı var. fetö hainlerinin neredeyse tamamı türk'dür. hayır diyebilirmiyiz? demek türk olmak yetmiyor. aklını kullanacaksın, inançlı olacaksın, ülkeni, halkını seveceksin. izmir'de bizim için ölen polis fethi kürt'tü. mekanı cennet olsun. 1974 kıbrıs harekatında tank üzerinde bayrağımızı sallayanlar mehmetcikti, mamolardı...

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 10.01.2017 14:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (12 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar