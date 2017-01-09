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Vahşetin perde arkası

Almanya’daki şok cinayetin sırrı çözüldü. ’u öldüren 10 kişilik çetenin, 2 yıldır işadamından tehditle para aldığı ortaya çıktı. Zanlıların zengin bir İtalyan’ı da aynı şekilde katlettiği belirlendi

Vahşetin perde arkası
Almanya'da yaşayan Turkler, sevilen işadamlarından İsmail Torun'un oldurulmesinin şokuyla sarsıldı. Torun'u katleden 10 kişilik cete ise cokertildi. Samsunlu İsmail Torun gectiğimiz gunlerde 3 kişi tarafından kacırılmıştı. Torun'u kacıran kişiler, işadamına ailesini aratarak 1 milyon euro fidye istemişlerdi. Ailesini aradığında guclukle konuşan talihsiz işadamı, paranın bir kadın tarafından alınacağını soyleyebilmişti.

POLİS 4 KİŞİYİ ARIYOR
Buyuk panik yaşayan aile, parayı fidyeci kadına vermişti. Ancak, serbest bırakılmamış ve işkenceyle oldurulerek Bad Durkheim kentinde ormanlık alana atılmıştı. Olaydan sonra, Ludwigshafen şehrinde araştırma yapan polis, İsmail Torun'u öldürenlerin, aralarında Türklerin de bulunduğu 10 kişilik bir fidye çetesi olduğunu belirledi. Alman polisi, yaptığı seri operasyonlarla işadamının ailesinden fidye parasını alan biri kadın 6 kişiyi yakaladı. Kacan 4 kişinin kimliklerini belirleyerek aramaya başladı. Polisin yaptığı araştırmada, cete uyelerinin cevrelerinde uyuşturucu bağımlısı ve acımasız kişiler olarak tanındıkları oğrenildi. Aynı cetenin gectiğimiz yıl İtalyan bir işadamını da oldurdukler ortaya cıktı. 10 kişilik çetenin 2 yıldan beri İsmail Torun'u, ailesi ile çocuklarını kaçırmakla tehdit ettiği ve yüklü miktarlarda haraç aldıkları belirlenmişti. Samsun Tekkekoy doğumlu Torun icin dun Ludwigshafen DİTİB Mevlana Camii'nde cenaze namazı kılındı. Sevilen işadamı bugun memleketinde toprağa verilecek.

Samsunspor'a da büyük maddi desteklerde bulunan İsmail Torun'a forma hediye edilmişti.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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