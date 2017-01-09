Vahşetin perde arkası

Almanya’daki şok cinayetin sırrı çözüldü. İsmail Torun’u öldüren 10 kişilik çetenin, 2 yıldır işadamından tehditle para aldığı ortaya çıktı. Zanlıların zengin bir İtalyan’ı da aynı şekilde katlettiği belirlendi
Almanya'dayaşayanTurkler, sevilenişadamlarından İsmailTorun'un oldurulmesininşokuyla sarsıldı. Torun'ukatleden 10 kişilik cete isecokertildi. Samsunlu İsmailTorun gectiğimiz gunlerde3 kişi tarafından kacırılmıştı.Torun'u kacıran kişiler, işadamınaailesini aratarak 1 milyon euro fidyeistemişlerdi. Ailesini aradığındaguclukle konuşan talihsiz işadamı,paranın bir kadın tarafındanalınacağını soyleyebilmişti.
POLİS 4 KİŞİYİ ARIYOR
Buyuk panik yaşayan aile, parayı fidyeci kadına vermişti. Ancak, İsmail Torun serbest bırakılmamış ve işkenceyle oldurulerek Bad Durkheim kentinde ormanlık alana atılmıştı. Olaydan sonra, Ludwigshafenşehrinde araştırma yapan polis,İsmail Torun'u öldürenlerin,aralarında Türklerin debulunduğu 10 kişilik birfidye çetesi olduğunubelirledi. Alman polisi,yaptığı seri operasyonlarlaişadamının ailesindenfidye parasını alanbiri kadın 6 kişiyiyakaladı. Kacan 4 kişinin kimliklerini belirleyerek aramaya başladı. Polisin yaptığı araştırmada, cete uyelerinin cevrelerinde uyuşturucu bağımlısı ve acımasız kişiler olarak tanındıkları oğrenildi. Aynı cetenin gectiğimiz yıl İtalyan bir işadamını da oldurdukler ortaya cıktı. 10 kişilik çetenin2 yıldan beri İsmail Torun'u,ailesi ile çocuklarınıkaçırmakla tehdit ettiği veyüklü miktarlarda haraçaldıkları belirlenmişti. Samsun Tekkekoy doğumlu Torun icin dun Ludwigshafen DİTİB Mevlana Camii'nde cenaze namazı kılındı. Sevilen işadamı bugun memleketinde toprağa verilecek.
Samsunspor'a da büyükmaddi desteklerde bulunanİsmail Torun'a forma hediyeedilmişti.
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