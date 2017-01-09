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Rus evinde ölü bulundu

’nın Atina Büyükelçiliği’nde görev yapan bir üst düzey memur evinde ölü olarak bulundu.

Rus diplomat evinde ölü bulundu

Yunan basın yayın organları, 55 yaşındaki isimli ın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina'nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 22:18
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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abey abey

heryerde rus diplomat lar tehlikede bunu rusya bilmiyormu simdi

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evet0
hayır0
cevapla 10.01.2017 01:12
memo memo

kesin cia var isin icinde buna eminim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2017 00:39
ALİ ALİ

GİZLİ GÜÇLERİN İŞİDİR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.01.2017 22:30
serdar serdar

rus diplomatlara neler oluyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.01.2017 22:29
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