Rus diplomat evinde ölü bulundu

Yunan basın yayın organları, 55 yaşındaki Andrei Malanin isimli diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina'nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurdu.
Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.
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heryerde rus diplomat lar tehlikede bunu rusya bilmiyormu simdi
kesin cia var isin icinde buna eminim
GİZLİ GÜÇLERİN İŞİDİR.
rus diplomatlara neler oluyor
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