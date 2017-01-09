Kara yorum

Finlandiya, güzellik yarışması sonrası çirkin haberlerle sarsıldı. Miss Helsinki2017'nin finaline 10 güzel kız katıldı. Yarışmayı Nijerya asıllı aday SephoraIkalaba kazandı. Ama hemen ırkçı yorumlar tavan yaptı. Başta Finlandiyalı Twitter kullanıcıları olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde Ikalaba'ya karşı başlatılan linç kampanyaları büyük tepki çekti. 19 yaşındaki ve 1.65boyundaki siyahi güzelin bu yorumlara çok üzüldüğü, gerekirse tacını bile geri vereceği öğrenildi.
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