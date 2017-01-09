Yol Durumu
  1. ABD sınırı aştı
  2. İran'ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

Kara yorum

Kara yorum
Finlandiya, güzellik yarışması sonrası çirkin haberlerle sarsıldı. Miss Helsinki 2017'nin finaline 10 güzel kız katıldı. Yarışmayı Nijerya asıllı aday Sephora Ikalaba kazandı. Ama hemen ırkçı yorumlar tavan yaptı. Başta lı Twitter kullanıcıları olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde Ikalaba'ya karşı başlatılan linç kampanyaları büyük tepki çekti. 19 yaşındaki ve 1.65 boyundaki siyahi güzelin bu yorumlara çok üzüldüğü, gerekirse tacını bile geri vereceği öğrenildi.
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar