Hayali gerçek oldu

Ispartalı 20 yaşındaki bedensel engelli Yunus Sarışahin valilikte duzenlenen Halk Gunu'ne katıldı. Vali Şehmus Gunaydın'dan, hayranı olduğu kaleci Muslera ile goruşmek istediğini soyledi. Vali Gunaydın, Yunus'un bu isteğinin yerine getirilmesi icin Aile Sosyal Politikalar İl Mudurluğu'ne talimat verdi. Yunus Sarışahin, Antalya'da ligin ikinci yarısı icin kamp hazırlıklarını surduren Galatasaraylı futbolcuların kaldığı otele goturuldu. Sarışahin, burada kaleci Muslera'nın yanı sıra Selçuk İnan, Hakan Balta, Semih Kaya, Sneijder ve Sabri Sarıoğlu gibi futbolcularla görüşüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayatının en guzel gununu yaşadığını soyleyen Yunus, Vali Gunaydın'a teşekkur ederek "Muslera'yı karşımda gorunce cok heyecanlandım. Bana yakın davrandı. İmzalı forma hediye ettiler. Hayalim gercek oldu" dedi.