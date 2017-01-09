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Dostluklar kurulsun

Dostluklar kurulsun
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretini değerlendirdi. "Türk hükümetinin Irak'la iyi komşuluk ilişkileri kurup, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermesine yönelik attığı adım olumlu bir adımdır. Bu dostluk ilişkisinin Türkiye ve Suriye arasında da kurulmasını umut ederiz. Türkiye ve Suriye arsında var olan gerilim ne Türkiye'nin yararına ve ne de Suriye'nin yararınadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye'nin komşularıyla benimsediği 'sıfır sorun' dönemine geri dönmesini temenni ederiz" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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