Dostluklar kurulsun

İran lideriAyetullah AliHamaney'inbaşdanışmanıAli EkberVelayeti,Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretinideğerlendirdi. "Türk hükümetinin Irak'la iyikomşuluk ilişkileri kurup, bu ülkenin toprakbütünlüğüne saygı göstermesine yönelik attığıadım olumlu bir adımdır. Bu dostluk ilişkisininTürkiye ve Suriye arasında da kurulmasınıumut ederiz. Türkiye ve Suriye arsında varolan gerilim ne Türkiye'nin yararına ve nede Suriye'nin yararınadır. İki ülke arasındakiilişkilerin Türkiye'nin komşularıylabenimsediği 'sıfır sorun' dönemine geridönmesini temenni ederiz" dedi.
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