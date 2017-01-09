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sınırı aştı

ABD sınırı aştı
ABD, "Avrupa'da barışı tesis ediyoruz" bahanesiyle 'ya sınır olan ülkelere askeri yığınak yapmaya başladı. Yüzlerce tank, kamyon ve diğer askeri malzeme, önceki gün Almanya'ya ulaştı. Tümgeneral Tim McGuire, "Bu doğu Avrupalı müttefiklerimizi koruma altına aldığımızın sadece bir işaretidir. Avrupa'da barışın sürdürülmesinin başka bir işaretidir" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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