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  1. Hayali gerçek oldu

de 'yi terör örgütü olarak kabul etmiş

'nin açıkça yardım ettiği hatta müttefik olarak gördüğü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu 'nin 2013'teki toplantısında terör örgütü olarak kabul edildiği, ABD'nin de bu belgeyi onayladığı ortaya çıktı.

ABD de PYDyi terör örgütü olarak kabul etmiş

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ve diğer NATO üyesi ülkelerin katılımıyla Haziran 2013'te NATO Karargahı'nın bulunduğu Brüksel'de NATO Stratejik İstihbarat Dokümanı çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan belgede /YPG, KCK ve PKK'nın yanısıra 'bir terör örgütü' olarak yer aldı. ABD de bu belgeyi kabul ederek resmen onayladı.

ANKARA KANIT SUNDU
PYD/YPG'nin stratejik bir NATO dokümanında terör örgütü olarak yeralması, Türkiye'nin girişimleri sonucu sağlandı. Türkiye, PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna dair diğer NATO üyesi ülkelere sağlam kanıtlar sundu. NATO ülkeleri ikna olunca, PYD de PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak NATO'nun resmi belgesinde resmen kayıtlara geçti.

MC-160 DÖKÜMANI ÖNEMLİ
MC-160 olarak tabir edilen NATO stratejik istihbarat dokümanına, ortaklıkta büyük önem veriliyor. Bu dokümanın ortaya koyduğu tehdit değerlendirmelerine göre başta ABD olmak üzere NATO'ya bağlı ülkeler lojistik ve operasyon planlamalarını yapıyorlar. Yine gerekli mali bütçelerin tahsisi ve harcamaları da bu tehditlere göre belirleniyor. Yani NATO, PYD/YPG'yi NATO için bir tehdit olarak resmen görüyor. Ancak bu konuda hiçbir önlem almıyor.

ABD KENDİNİ İNKAR EDİYOR
Konuya ilişkin uzmanların değerlendirmelerine göre, ABD böyle bir belgeye imza attıysa o takdirde ABD'nin bugün Suriye'de PYD/YPG'ye gelişmiş harp silah ve malzemeleri veriyor olması ciddi bir güven sorunu teşkil ediyor. Uzmanlar, "Bu tablo gösteriyor ki, bugün karşımıza konjonktürel çıkarlar uğruna kendini inkar eden bir ABD çıkmış durumda" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO'ya bağlı Teröre Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi'nin yıllık dergisindeki makalede PKK-PYD ilişkisinin ortaya konulduğuna işaret etmişti. (Yeni Şafak)
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 09:34
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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birsu birsu

baş terörist ABD nin , diğer teröristleri eğiten komutanları kanıtlanmış, savaş suçlarından yargılanmalı,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 14:03
misafir misafir

abd.bizim askerlerin kafasına abd.nin çıkarlarına ihanet ediyorlar diye çuval geçirmişti şimdi sıra türkiye'ye geliyor abd. türkiye'ye ihanet ediyor abd.askerlerinin kafasına çuvalı geçirme hakkı bize doğdu.

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evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 14:02
emekli emekli

BU ZAMANDIR MİT DİYE TAVUK BESLEMİŞİZ

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evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 12:05
ihsan ihsan

bu abd iyice sapıttı kaybettikçe yeni oyunlar tezgahlıyor en iyisi defolup gitsin ortadoğudan

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evet4
hayır0
cevapla 09.01.2017 11:44
XYC XYC

AB DENILEN ESIRLERI ALMANYA VE FRANSA SÖMÜRÜYOR NATO DENILEN TERÖRISTLER KULÜBÜNÜ AMERIKA VE INGILTERE KULANIYOR HALA ANLAYAMADINMI TÜRKIYEM:

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evet3
hayır0
cevapla 09.01.2017 11:36
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